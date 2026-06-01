Tras la indignación generada en el propio plantel que inspiró esta serie, finalmente la producción audiovisual destinada a redes sociales fue cancelada.

Lo que comenzó como una ambiciosa alianza entre TVN y Colo Colo para visibilizar el fútbol femenino terminó convirtiéndose en una de las mayores polémicas de las últimas semanas. Finalmente, la serie “Fuera de Juego” fue cancelada y no verá la luz, luego del rechazo que generó su trama al interior del plantel albo.

El proyecto había sido presentado a comienzos de mayo en una ceremonia que contó con la presencia de Aníbal Mosa, Daniel Morón, Jaime Pizarro y la entrenadora Tatiele Silveira. La producción sería grabada en formato vertical y tenía como objetivo, en teoría, destacar el crecimiento y la importancia del fútbol femenino en Chile.

Incluso, desde TVN celebraban la iniciativa. “Esta alianza no solo potencia el valor de nuestras historias, sino que también las ancla en un territorio real, reconocible y profundamente identitario para el país”, señaló en ese entonces Javier Goldschmied, director de Programación de la estación estatal.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando comenzó a conocerse el argumento de la serie. La historia se centraba en Natalia, una futbolista que desarrollaba una relación sentimental con su entrenador, una trama que generó inmediata molestia entre las jugadoras de Colo Colo.

El plantel femenino rechazó la historia y Blanco y Negro bajó el proyecto

Una de las primeras en manifestar públicamente su descontento fue Michelle Acevedo, quien aseguró que las futbolistas desconocían completamente el enfoque de la producción.

“Como plantel no teníamos idea de la trama. Siempre creímos que se trataba del gran trabajo que hemos hecho durante todos estos años. En lo personal es algo que no nos representa”, expresó la jugadora.

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Desde Blanco y Negro también reaccionaron rápidamente. Jaime Pizarro fue claro al señalar que el contenido debía reflejar el trabajo deportivo desarrollado por la rama femenina y no otro tipo de historias.

Serie inspirada en Colo Colo femenino finalmente fue cancelada.

“Ahora lógicamente debe revisarse el material, porque debe responder a los intereses y a lo que internamente se realiza acá, que es deporte y fútbol”, manifestó el dirigente en su momento.

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Finalmente, según reveló El Filtrador, el principal problema fue que el acuerdo se cerró sin consultar previamente al plantel femenino sobre la trama que tendría la serie. Ante la controversia y la falta de respaldo de las protagonistas, Colo Colo optó por desistir definitivamente del proyecto.

De esta forma, “Fuera de Juego” quedó archivada antes incluso de comenzar sus grabaciones. TVN pierde una de sus apuestas de ficción ligadas al deporte y una producción que, según el citado medio, ya no tendría destino tras el quiebre con la institución alba y el rechazo de las propias jugadoras.

DATOS CLAVE

La serie de ficción Fuera de Juego fue cancelada tras el rechazo del plantel femenino de Colo Colo.

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La producción audiovisual iba a ser emitida por la señal televisiva TVN en formato vertical.