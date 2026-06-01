El periodista nacional, Cristián Caamaño estalló con todo por el rendimiento de este jugador en la U.

Universidad de Chile logró un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ derrotaron por 2-1 a Deportes Concepción, sumando tres puntos importantes para poder escalar en la tabla de posiciones.

Tras lo que fue la victoria azul, el periodista Cristián Caamaño tomó la palabra en el programa ‘Balong Dividido’ en Youtube y comentó lo que fue la actuación del volante azul, Lucas Assadi, en la que no quedó muy conforme en su ingreso.

“El propio Gago se da cuenta, por algo no son titulares, por algo no es titular Altamirano, ya han pasado varios partidos, Gago llegó el 19 de marzo a Chile, más de dos meses, debe tener más de 50 entrenamientos con estos futbolistas y a esta altura ya sabe quienes son y quienes no son”, partió señalando Caamaño.

Siguiendo en aquello, el comunicador tras lo que fue el duelo ante el ‘León de Collao’ indicó que Lucas Assadi ya no entró en la sintonía del equipo de Fernando Gago y siente que el jugador ya sabe que no seguirá en el club en el próximo semestre.

Assadi se llena de críticas en la U | Foto: Photosport

“Assadi ya no se subió, yo estaba esperando si le cargaban la BIP, pero no se la cargaron, no se subió a la micro de Gago y lo mejor es que se venda, que sea trasnferible, por eso hay una cláusula muy baja, para un equipo en particular que es el Malmo a 2.1 y para otro equipo sube a 2.5″, declara.

Publicidad

Finalmente, Caamaño siente que Assadi ya tiene un pie y medio afuera de la Universidad de Chile y que solo eso en parte podría explicar lo que ha sido su paupérrimo nivel futbolístico en los últimos compromisos.

“La U lo sabe, sabe que si se respeta lo que se habla, él se va y él lo sabe, porque no se puede explicar tanta displicencia. Uno trata de ser duro porque el mensaje llega a los jugadores, porque le dicen ‘eres un fantasma’, pero es verdad”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile derrotó 2-1 a Deportes Concepción en la Liga de Primera.

derrotó 2-1 a Deportes Concepción en la Liga de Primera. El periodista Cristián Caamaño criticó el nivel displicente del volante azul Lucas Assadi .

criticó el nivel displicente del volante azul . El DT Fernando Gago cumplió más de dos meses al mando del equipo estudiantil.