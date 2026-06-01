Según trascendió, Universidad de Chile tiene estudiado el traspaso del ariete de 22 años. Tiene una cláusula con el Malmö de Suecia.

Universidad de Chile se acerca al mercado de fichajes, período en el que tendrá que tomar una potente decisión. ¿Qué pasó? El conjunto estudiantil puede decirle adiós a Lucas Assadi.

Si bien el oriundo de Puente Alto renovó su vínculo con el cuadro azul, hay un importante detalle que puede concretar su despedida. Así lo informó Jorge “Coke” Hevia en Radio Pauta.

Según destapó el comunicador, el futbolista de 22 años ya mantuvo charlas con un elenco europeo y generó un vínculo con él. Ello refuerza la teoría de una potencial partida en el libro de pases.

“Lo que supe el otro día averiguando y preguntando, es que a esta altura, es más que necesario vender a Lucas Assadi. Está bien, no es su mejor momento y no es lo ideal, pero fue la forma de que les quedara algo”, lanzó.

“La U renueva con él y tiene una cláusula especial con el Malmö de Suecia. Quedó algo amarrado ahí y tiene una cláusula cercana a los 2 palos (millones de dólares) por un porcentaje alto, 70 u 80 (%)”, agregó.

Universidad de Chile proyecta la partida de Lucas Assadi. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile estudia la venta de Lucas Assadi

Finalmente, Coke Hevia advirtió que hay un importante motivo para que el seleccionado nacional sea transferido en esta ventana: abre un cuarto cupo para refuerzos a mediados de campaña.

“¿Por la plata? La U tiene menos plata que lo que la gente cree (…) Porque así puedes traer cuatro (incorporaciones) y la U necesita cuatro jugadores. Lo va a vender en más de 250 mil dólares”, cerró.

En resumen:

El periodista Jorge Hevia reveló que Universidad de Chile amarró una cláusula de venta especial para el volante Lucas Assadi con el Malmö de Suecia.

reveló que Universidad de Chile amarró una cláusula de venta especial para el volante Lucas Assadi con el Malmö de Suecia. El mediocampista Lucas Assadi , de 22 años de edad, posee una cláusula de salida cercana a los dos millones de dólares por un alto porcentaje de su pase.

, de 22 años de edad, posee una cláusula de salida cercana a los dos millones de dólares por un alto porcentaje de su pase. La transferencia del futbolista Lucas Assadi le permitiría al cuadro estudiantil liberar un cuarto cupo para incorporar refuerzos a mitad de temporada.