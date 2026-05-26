El furibundo hincha de Universidad de Chile abordó la continuidad del defensor central. Lo quiere ver vestido de azul por largo tiempo.

Universidad de Chile se acerca a una renovación y Héctor “Tito” Awad está ansioso. El periodista y reconocido fanático del club le dejó un mensaje a la directiva por el caso Matías Zaldivia.

Si bien el defensor central está a pasos de cerrar su continuidad, el comunicador advirtió a la cúpula institucional por su futuro: tiene que seguir sí o sí hasta el día que cuelge los botines. Así lo expresó en La Magia Azul.

Para él, se ha convertido en un pilar fundamental del equipo. Es un emblema de la retaguardia y, a sus 35 años, se mantiene como pieza estelar en el elenco dirigido por Fernando Gago.

“Me atrevo a decirle a (Manuel) Mayo que si lo perdemos como perdimos a (Joaquín) Larrivey, no me atrevo a decirte que me voy, porque te importa un huevo, pero haría una campaña para que no se permita“, señaló.

Sobre el mismo punto, el hincha de Universidad de Chile sorprendió agregando: “Ya están con la joda si un año o dos años (de contrato)… viejo, tiene que retirarse en la U. Déjense de bromas”.

Tito Awad dejó una advertencia por el caso Matías Zaldivia. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Tito Awad le hace un altar a Matías Zaldivia en Universidad de Chile

Finalmente, la voz radial ubicó al seleccionado nacional en lo más alto del plantel universitario. Bajo su visión, es la mayor estrella en estos instantes: instaló el debate en el cuadro estudiantil.

“Tienen que contratarlo por dos años, si tiene 35 no tiene 39, déjense de bromas. Todos lo aplaudimos con lo del Jefe, del León y todo, es el mejor jugador de la U, ¿y estamos dudando si le damos dos o un año?”, cerró.

En síntesis:

El periodista Héctor Awad exigió la renovación del defensor Matías Zaldivia en Universidad de Chile.

exigió la renovación del defensor Matías Zaldivia en Universidad de Chile. El zaguero Matías Zaldivia , de 35 años de edad, es considerado el mejor jugador por Tito Awad.

, de 35 años de edad, es considerado el mejor jugador por Tito Awad. El comentarista advirtió al gerente deportivo Manuel Mayo que Matías Zaldivia debe retirarse en el club.