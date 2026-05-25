Universidad de Chile tendría todo listo para concretar la continuidad del defensor central. Aún falta la firma definitiva.

Universidad de Chile está activa en el mercado de fichajes y por ello aseguró a una de sus principales figuras en la antesala del período de transferencias. ¿De quién hablamos? Ese es el caso de Matías Zaldivia.

Luego de que el defensor central comunicara su deseo de querer mantenerse en la institución, esto se concretó. Al menos, así lo informó La Magia Azul: el trato está en su último tramo.

Según detalló el medio partidario, el conjunto estudiantil tiene un pacto con el zaguero de 35 años. Si todo marcha a la perfección, su renovación se oficializará en los próximos días.

“A falta de la firma, Matías Zaldivia habría llegado a un acuerdo con la dirigencia de Azul Azul para extender su vínculo con el club (…) Durante las últimas semanas se transformó en prioridad absoluta”, lanzó el sitio.

En dicha línea sobre Universidad de Chile, agregó: “El actual contrato del defensor finaliza en diciembre de 2026, pero ambas partes decidieron anticiparse y avanzar”.

Matías Zaldivia está cerca de renovar en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Matías Zaldivia se mantiene en Universidad de Chile

Finalmente, se dejó claro qué resta para que seleccionado chileno materialice la extensión de su vínculo. Por el momento, el plan está siendo el que estableció la cúpula laica.

“El acuerdo estaría prácticamente cerrado. Solo faltarían algunos detalles administrativos y la firma definitiva para oficializar la continuidad del experimentado central en el elenco universitario”, concluyó la publicación.

En resumen:

El defensor Matías Zaldivia llegó a un acuerdo con Azul Azul para extender su contrato vigente.

llegó a un acuerdo con Azul Azul para extender su contrato vigente. El zaguero Matías Zaldivia , de 35 años de edad, finaliza su actual vínculo en diciembre de 2026.

, de 35 años de edad, finaliza su actual vínculo en diciembre de 2026. La dirigencia de Azul Azul solo debe afinar detalles administrativos para oficializar la firma de Zaldivia.