“Es más que Javier Altamirano y Agustín Arce”: el 10 que Héctor Tito Awad le recomienda a Universidad de Chile

El debate por la necesidad de un jugador que pueda manejar los tiempos del mediocampo vuelve a tomar fuerza en el Centro Deportivo Azul.

La Universidad de Chile se mantiene en la novena posición de la Liga de Primera 2026, en una campaña irregular que, hasta ahora, la ha alejado de la pelea por el liderato, quedando a 15 puntos de Colo Colo.

Sin embargo, el Romántico Viajero aún no cierra oficialmente su primera rueda, ya que le resta disputar un partido pendiente ante O’Higgins, encuentro que podría ser clave para que el elenco de Fernando Gago maquille su ubicación en la tabla y mejore su cosecha de puntos antes del receso.

En ese escenario, el análisis del plantel y la eventual búsqueda de refuerzos toma aún más fuerza en el Centro Deportivo Azul, donde ya se evalúan alternativas para potenciar el equipo en una zona clave del campo y reordenar el rumbo del semestre.

Joe Abrigo, el candidato de Héctor Awad para arribar a la U

Con ese panorama, el periodista Héctor Tito Awad en el programa La Magia Azul no dudó en lanzar un nombre como opción de posible refuerzo para el cuadro universitario.

“Yo me traería a Joe Abrigo, es más que Javier Altamirano y Agustín Arce Melli. Puede manejar los hilos del equipo”, señaló el comentarista.

Joe Abrigo ya sonó en la U a comienzos de temporada | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

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Mientras tanto, en el CDA el foco de Gago y la gerencia deportiva de la U está puesto en tomar decisiones que permitan mejorar el rendimiento y acortar la distancia con los líderes del campeonato.

En resumen…