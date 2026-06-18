Tito Awad queda maravillado con este jugador de la U tras triunfo ante O’Higgins: “Me tapó la boca”

El comunicador de La Magia Azul quedó sorprendido con el rendimiento mostrado por una de las figuras azules y no escondió su postura.

Universidad de Chile vive un momento de cierta tranquilidad luego de cerrar la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con una victoria por 2 a 0 sobre O’Higgins en el Estadio Nacional.

El cuadro dirigido por Fernando Gago dejó buenas sensaciones en varios pasajes del encuentro y consiguió quedarse con tres puntos importantes gracias a las anotaciones de Bianneider Tamayo e Ignacio Vásquez.

Más allá del resultado, uno de los rendimientos individuales que se llevó las miradas y comenzó a generar comentarios positivos entre los hinchas fue Eduardo Vargas, quien se ha transformado en uno de los puntos altos del Bulla durante los últimos partidos.

Eduardo Vargas lleva 7 goles y 3 asistencias en 19 partidos disputados en la presente temporada | FOTO: Andres Pina/Photosport

Héctor Tito Awad aplaude a Eduardo Vargas

En la transmisión de La Magia Azul, el periodista Héctor “Tito” Awad no escondió su sorpresa por el rendimiento mostrado por “Turboman” y reconoció públicamente que cambió su opinión respecto al atacante azul.

“Espectacular por el trabajo táctico que hace. A mí me tapó la boca”, señaló el comunicador.

Además, Awad aseguró que el presente del campeón de la Copa Sudamericana podría generar un importante dolor de cabeza para Gago pensando en la competencia por un puesto dentro de la U. “No tienen cómo entrar y no sé si van a entrar Juan Martín Lucero y Octavio Rivero cuando se mejore”, agregó.

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Es así como Vargas continúa ganando respaldo dentro del mundo azul y empieza a consolidarse como una pieza cada vez más importante en el esquema de Universidad de Chile.

En resumen.