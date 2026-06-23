El periodista cuestionó duramente a Hernán Galíndez, que actualmente representa a Ecuador en la Copa Mundial de 2026.

Una figura de la Copa Mundial 2026 no se salvó de la ira de Héctor “Tito” Awad. El periodista recordó su paso por Universidad de Chile y lo lapidó sin piedad alguna. ¿De quién se trata?

En los micrófonos de La Magia Azul, el rostro de TV abordó la estadía de Hernán Galíndez en la escuadra universitaria: nunca lo convenció el portero que representa a Ecuador en la cita planetaria.

A pesar de sus pergaminos internacionales, el comunicador cuestionó duramente su época resguardando los tres tubos estudiantiles. Solo estuvo en 14 partidos en el club durante la campaña 2022.

“(Hernán) Galindez era malo, me importa un huevo que haya jugado dos mundiales“, comenzó señalando en el medio citado.

Luego, sobre su rendimiento en Universidad de Chile, el furibundo hincha laico agregó: “No me daba nunca seguridad, nunca. Lo encontraba indeciso para tomar la decisión final“.

Tito Awad fulminó lo hecho por Hernán Galíndez en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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La polémica salida de Hernán Galíndez de Universidad de Chile

Cabe consignar que tras arribar en enero de 2022 a La Cisterna, el guardavallas se despidió tan solo siete meses después: acusó amenazas a su familia a través de redes sociales.

En aquella ocasión, recaló en Aucas de Ecuador y, posterior a ello, firmó por Huracán. Actualmente, milita en las filas del elenco argentino y es una pieza indiscutida en la titularidad.