Tras Universidad de Chile vs. Audax Italiano: Así finaliza la tabla del Grupo D de la Copa de la Liga

Universidad de Chile tenía que derrotar a Audax Italiano y esperar un milagro en el compromiso entre Deportes La Serena y Unión La Calera para clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga, pero finalmente nada de eso sucedió.
En un Estadio Nacional con poco público para lo que suele llevar el cuadro azul, la U arrancó en desventaja frente a los itálicos y, si bien logró empatar el encuentro, antes del cierre de la primera mitad le marcaron el 2-1.
Entretenido partido en Ñuñoa. | Foto: Photosport
Cuando el partido ya expiraba, Lucas Barrera puso el 2-2 que si bien no le sirvió de nada al cuadro azul, dejó eliminado a Audax Italiano y le dio el pase a las semifinales a Unión La Calera.
En el norte chico del país se desarrolló en paralelo el partido entre La Serena y Unión La Calera, donde el cuadro de la Región de Valparaíso no tuvo mayores problemas para deshacerse de los papayeros por 2-0.
Así las cosas, la Copa de la Liga entra en su etapa final y ya quedaron definidos los 4 semifinalistas: O’Higgins de Rancagua, Ñublense de Chillán, Coquimbo Unido y Unión La Calera que firmó su clasificación esta tarde en La Serena.
“No marca ni genera”: El jugador más criticado de la U tras el primer tiempo ante Audax Italiano
¡LA TABLA!
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|U. La Calera
|6
|4
|1
|1
|7
|3
|4
|13
|2
|Audax Italiano
|6
|3
|2
|1
|12
|9
|3
|11
|3
|U. De Chile
|6
|2
|2
|2
|12
|7
|5
|8
|4
|La Serena
|6
|0
|1
|5
|6
|18
|-12
|1