Tras Universidad de Chile vs. Audax Italiano: Así finaliza la tabla del Grupo D de la Copa de la Liga

La U no pudo lograr la épica ante Audax Italiano y quedó eliminado de la presente edición de la Copa de la Liga 2026.

Universidad de Chile tenía que derrotar a Audax Italiano y esperar un milagro en el compromiso entre Deportes La Serena y Unión La Calera para clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga, pero finalmente nada de eso sucedió.

En un Estadio Nacional con poco público para lo que suele llevar el cuadro azul, la U arrancó en desventaja frente a los itálicos y, si bien logró empatar el encuentro, antes del cierre de la primera mitad le marcaron el 2-1.

Entretenido partido en Ñuñoa. | Foto: Photosport

Cuando el partido ya expiraba, Lucas Barrera puso el 2-2 que si bien no le sirvió de nada al cuadro azul, dejó eliminado a Audax Italiano y le dio el pase a las semifinales a Unión La Calera.

En el norte chico del país se desarrolló en paralelo el partido entre La Serena y Unión La Calera, donde el cuadro de la Región de Valparaíso no tuvo mayores problemas para deshacerse de los papayeros por 2-0.

Así las cosas, la Copa de la Liga entra en su etapa final y ya quedaron definidos los 4 semifinalistas: O’Higgins de Rancagua, Ñublense de Chillán, Coquimbo Unido y Unión La Calera que firmó su clasificación esta tarde en La Serena.

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