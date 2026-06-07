“No marca ni genera”: El jugador más criticado de la U tras el primer tiempo ante Audax Italiano

Las redes sociales estallaron y muchos hinchas de Universidad de Chile ya piden su cambio para el complemento.

Universidad de Chile se fue al descanso en desventaja tras un primer tiempo intenso ante Audax Italiano, en un duelo donde el equipo azul no logró sostener el ritmo y terminó cayendo parcialmente por 2 a 1 en el Estadio Nacional.

El conjunto dirigido por Fernando Gago tuvo un desarrollo irregular en la primera mitad: comenzó en desventaja tras la anotación de Michael Vadulli, pero logró reaccionar con el gol de Eduardo Vargas para volver a meterse en el partido. Sin embargo, la U volvió a sufrir en defensa y Franco Troyansky aprovechó para marcar el segundo tanto de Audax.

El nerviosismo dentro de la cancha se trasladó rápidamente a las tribunas y también a las redes sociales, donde los hinchas manifestaron su molestia por el rendimiento del equipo en este primer tiempo.

Javier Altamirano, blanco de críticas en la U

Uno de los nombres que concentró gran parte de las críticas fue Javier Altamirano, apuntado por los hinchas tras su participación en la jugada del primer gol de los Itálicos.

La acción no pasó desapercibida en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a multiplicarse los comentarios críticos hacia el volante azul, instalándolo como el principal foco de cuestionamientos durante el primer tiempo.

“No marca ni genera”, “Lo dejó solo”, “Toda de él”, “Displicente”, fueron algunos de los comentarios contra el ex Estudiantes de La Plata.

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Javier Altamirano sigue recibiendo críticas de los hinchas azules: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El segundo tiempo será clave para la U, que deberá reaccionar tanto en lo colectivo como en lo individual si quiere revertir un resultado que, por ahora, lo deja eliminado.

Los comentarios contra Javier Altamirano:

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