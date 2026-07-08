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MERCADO DE FICHAJES

Se sumará a Universidad de Chile y así se despide de su último club: “Me voy contento”

José Alburquenque le dijo adiós a Lota Schwager. Estuvo a préstamo desde abril de 2026 y regresará a Universidad de Chile.

José Alburquenque retorna a Universidad de Chile.
© Lota SchwagerJosé Alburquenque retorna a Universidad de Chile.

Universidad de Chile tiene diversos movimientos en el mercado de fichajes. Uno de ellos, ya está confirmado: una promesa de la institución volverá a vestir de azul para el segundo semestre.

Ese es el caso de José Alburquenque, que regresará al elenco que lo formó profesionalmente para ser parte de su primer equipo. A sus 18 años, tendrá una prueba de fuego en La Cisterna. ¿Por qué?

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La razón es de peso: Fernando Gago solicitó su regreso desde Lota Schwager (estaba a préstamo) para ser el tercer portero del plantel adulto. Por ello, se tuvo que despedir del cuadro sureño a través de redes sociales.

Desde el día uno me sentí acompañado de todo el equipo, del cuerpo técnico y me voy contento, con mucha experiencia. Le deseo lo mejor al club, que van a venir los triunfos y que la hinchada siempre va a estar”, lanzó.

Luego, el guardavallas de Universidad de Chile agregó en su adiós: “También agradecer a ellos que nos siguieron a todos lados, les agradezco a todos y vamos los mineros“.

José Alburquenque se despidió de Lota Schwager. (Foto: Universidad de Chile)

José Alburquenque se despidió de Lota Schwager. (Foto: Universidad de Chile)

Universidad de Chile está activa en el mercado de fichajes

Cabe consignar que esta decisión está alineada a la inminente salida de Ignacio Sáez. El seleccionado juvenil buscará sumar minutos en Deportes La Serena, aunque su partida no está oficializada.

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De esta manera, el cuerpo técnico intentará balancear la planilla y no sufrir inconvenientes. Eso sí, José Alburquenque tendrá que luchar contra Gabriel Castellón y Cristopher Toselli para ser considerado.

Martín Aliaga
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