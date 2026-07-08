Se sumará a Universidad de Chile y así se despide de su último club: “Me voy contento”

José Alburquenque le dijo adiós a Lota Schwager. Estuvo a préstamo desde abril de 2026 y regresará a Universidad de Chile.

Universidad de Chile tiene diversos movimientos en el mercado de fichajes. Uno de ellos, ya está confirmado: una promesa de la institución volverá a vestir de azul para el segundo semestre.

Ese es el caso de José Alburquenque, que regresará al elenco que lo formó profesionalmente para ser parte de su primer equipo. A sus 18 años, tendrá una prueba de fuego en La Cisterna. ¿Por qué?

La razón es de peso: Fernando Gago solicitó su regreso desde Lota Schwager (estaba a préstamo) para ser el tercer portero del plantel adulto. Por ello, se tuvo que despedir del cuadro sureño a través de redes sociales.

“Desde el día uno me sentí acompañado de todo el equipo, del cuerpo técnico y me voy contento, con mucha experiencia. Le deseo lo mejor al club, que van a venir los triunfos y que la hinchada siempre va a estar”, lanzó.

Luego, el guardavallas de Universidad de Chile agregó en su adiós: “También agradecer a ellos que nos siguieron a todos lados, les agradezco a todos y vamos los mineros“.

José Alburquenque se despidió de Lota Schwager. (Foto: Universidad de Chile)

Publicidad

Universidad de Chile está activa en el mercado de fichajes

Cabe consignar que esta decisión está alineada a la inminente salida de Ignacio Sáez. El seleccionado juvenil buscará sumar minutos en Deportes La Serena, aunque su partida no está oficializada.

De esta manera, el cuerpo técnico intentará balancear la planilla y no sufrir inconvenientes. Eso sí, José Alburquenque tendrá que luchar contra Gabriel Castellón y Cristopher Toselli para ser considerado.