Aseguran que U. de Chile se despide de esta figura: “A préstamo a Deportes La Serena”

Según trascendió, Ignacio Sáez buscará un nuevo rumbo en el libro de pases. El joven portero intentará consolidarse en el norte del país.

Universidad de Chile tiene movimiento de sobra en el mercado de fichajes. En esta oportunidad, un formado en casa es el foco de atención: se reportó su partida en este período de transferencias.

¿De quién se trata? Según información de Radio ADN, ese es el caso de Ignacio Sáez. El guardavallas de 20 años intentará sumar participación en el profesionalismo fuera de La Cisterna.

Y si el plan marcha a la perfección, desembarcará en el norte del país para representar a Deportes La Serena. La escuadra granate será su nueva casa deportiva para el segundo semestre.

“Finalmente volverá a salir del CDA para jugar a préstamo en Deportes La Serena, donde buscará sumar minutos y consolidarse como titular”, advirtió el medio citado.

Luego, agregó: “La salida del portero de 20 años (…) dejaba solo a Gabriel Castellón como portero utilizable para los universitarios, por lo que desde Azul Azul recurrieron a otro joven. Se trata de José Alburquenque“.

Ignacio Sáez saldrá de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile le dice adiós a Ignacio Sáez

Durante esta campaña, el arquero disputó tan solo un encuentro oficial con el elenco laico. Fue en el empate 2-2 contra Deportes La Serena por la Copa de la Liga, realizado el 20 de marzo en el Estadio Nacional.

Si bien fue considerado en la pretemporada, perdió protagonismo con los diferentes cuerpos técnicos que estuvieron al mando. Ya estuvo cedido en el pasado en Deportes Concepción y Deportes Recoleta.