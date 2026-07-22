U. de Chile pierde el Estadio Nacional para tres partidos: este es su plan de emergencia

Debido a las presentaciones de BTS y la Teletón, el recinto metropolitano no estará disponible. ¿Dónde jugará Universidad de Chile?

Universidad de Chile tiene un importante problema para el segundo semestre. En la antesala del desenlace de la temporada, el conjunto estudiantil fue notificado de su inminente salida del Estadio Nacional.

Debido a los conciertos de BTS (14, 16 y 17 de octubre) y la Teletón (6 y 7 de noviembre), el cuadro universitario no podrá ejercer su localía en tal reducto en las fechas 24, 25 y 27 de la Liga de Primera. ¿Hacia dónde se desplazará?

Según indica La Magia Azul, hay un plan de emergencia por parte de la cúpula institucional. Un viejo conocido asoma como sede para los duelos contra Ñublense, Everton y Cobresal, respectivamente.

“La primera opción (…) es el Estadio Santa Laura en la comuna de Independencia, recinto que debe ser evaluado por las autoridades para la realización oficial de ambos encuentros”, lanzó el medio.

De esta manera, Universidad de Chile tendrá que movilizarse, aunque al menos se mantendrá en el perímetro de la Región Metropolitana. El mayor punto negativo: el aforo bajará casi a la mitad.

Todo indica que Universidad de Chile vuelve al Estadio Santa Laura. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile debe moverse del Estadio Nacional

Esta es la programación inicial de los partidos en los que la escuadra azul tendrá que salir de su casa histórica: