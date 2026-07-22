Johnny Herrera fulmina el mercado de fichajes de la U: “Se habló de tres nombres, pero…”

El ídolo de Universidad de Chile cuestionó el desempeño de la dirigencia en este libro de pases. Avizora un complejo panorama.

Universidad de Chile carece de mayores movimientos en el mercado de fichajes, lo que provoca la preocupación de Johnny Herrera. La leyenda estudiantil se lanzó contra la cúpula institucional.

En los micrófonos de TNT Sports, el ídolo universitario abordó el libro de pases del club de sus amores y expresó su decepción. El conjunto laico solo ha oficializado a Gonzalo Reyna para el segundo semestre.

Ante tal situación, el recordado portero llamó a agilizar las gestiones para incorporar nuevos jugadores. Por el momento, el panorama se avizora complejo para el desenlace de la temporada.

“Hasta ahora no se ha visto nada tristemente, pero estoy de acuerdo que la U hoy es una bolsa de gatos en todo ámbito, directivo, el equipo, institucionalmente hablando, no se sabe qué va a pasar”, indicó.

“Se habla que le pueden congelar los activos, querían refuerzos y tuvieron un mes y medio para reforzar y no llegó prácticamente nadie (…) Se habló de tres nombres, pero no se hizo nada y el torneo parte el fin de semana“, agregó.

Por el momento, Universidad de Chile solo ha sumado a Gonzalo Reyna. (Foto: Universidad de Chile)

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Johnny Herrera deja su ultimátum en Universidad de Chile

Finalmente, el referente azul le envió un recado a Fernando Gago: la responsabilidad está sobre sus hombros. Pese al lamentable escenario en el período de transferencias, él debe dar la cara.

“No tiene más margen, sabía dónde venía y el equipo que iba a tomar. Sabía lo que venía jugando y lo que había hecho el año pasado que lo hizo bien y la gente lo contrata para que tire al equipo para arriba”, cerró.