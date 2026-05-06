Universidad de Chile ha tenido una compleja mitad de temporada. En la primera parte de 2026, el conjunto estudiantil ha sufrido una verdadera pesadilla: involucra a más de 11 jugadores del grupo dirigido por Fernando Gago.
¿De qué se trata? Las lesiones han azotado a más de un equipo completo durante esta campaña. En total, han sido 14 figuras que han tenido que lamentar problemas físicos.
Dentro de las razones, los desgarros asoman como los principales provocadores de las bajas en la escuadra azul. Un punto a considerar: la mayoría de ellas fueron bajo el cuerpo técnico anterior.
Y otro detalle -que no puede pasar desapercibido- es que tan solo uno de los afectados no se ha perdido ninguna convocatoria. Ese es el caso de Ignacio Vásquez, que, a diferencia de sus compañeros, aqueja una afección articular.
La promesa de la institución reveló que se ha infiltrado para no perder ritmo competitivo ante un fuerte dolor en su hombro. Ha tenido que lidiar con ello desde fines de marzo.
Universidad de Chile ha sufrido con las lesiones en 2026. (Imagen: Photosport)
La lista de lesionados en Universidad de Chile
- Gabriel Castellón (desgarro en enero)
- Matías Zaldivia (desgarro en marzo)
- Fabián Hormazábal (desgarro en marzo)
- Nicolás Ramírez (desgarro en mayo)
- Marcelo Morales (desgarro en abril)
- Diego Vargas (pubalgia en marzo)
- Octavio Rivero (problema de meniscos desde febrero)
- Juan Martín Lucero (desgarro en marzo)
- Charles Aránguiz (desgarro en marzo y sobrecarga muscular)
- Eduardo Vargas (desgarro en abril)
- Lucas Assadi (esguince de tobillo en febrero)
- Marcelo Díaz (operación en talón y sobrecarga en el poplíteo)
- Ignacio Vásquez (lesión en el hombro desde marzo)
- Bianneider Tamayo (desgarro en marzo)
“Entre dos a tres semanas fuera”: La lesión en Universidad de Chile que llega en el peor momento posible
En síntesis:
- 14 jugadores de la Universidad de Chile han sufrido lesiones durante la temporada 2026.
- Fernando Gago lidera un plantel afectado mayoritariamente por desgarros musculares y problemas físicos.
- Ignacio Vásquez juega infiltrado por una lesión de hombro activa desde marzo de 2026