César Bravo, DT de Cobreloa, tras fuerte sismo 6,9° en Calama: “Susto para grande”

El entrenador de Cobreloa conversó con Bolavip Chile y entregó detalles de cómo vivió el fuerte sismo que azotó a Calama este lunes.

Durante la tarde de este lunes se registró un fuerte sismo de magnitud 6,9 en la zona norte del país, específicamente en Región de Antofagasta, siendo la ciudad de Calama una de las más afectadas por el movimiento telúrico.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 17:52 horas y su epicentro se localizó a 20 kilómetros al noreste de Calama.

El organismo además precisó que el sismo se originó a una profundidad de 114 kilómetros, siendo percibido en diversas zonas del norte del país, desde la región de Región de Arica y Parinacota hasta la región de Región de Coquimbo.

En lo futbolístico, Cobreloa comparte la cima de Primera B junto a S. Wanderers y San Marcos (Photosport).

La reacción de Cobreloa tras el sismo

Quienes vivieron en carne propia la fuerza la naturaleza fue el plantel de Cobreloa, quienes no quedaron al margen de la preocupación que vive la ciudad nortina.

En conversación con Bolavip Chile, el técnico de los loínos, César Bravo se refirió a la situación vivida tras el fuerte sismo: “Susto para grande, pero estamos todos bien. Los jugadores están todos bien, pregunté en el grupo y están todos bien”, comentó de entrada.

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“Estaba en la casa y todo bien, pero los que se asustaron más fueron los que estaban en departamento”, relató el entrenador de los naranjas quien además reveló que “yo no les tengo susto porque estuve en Indonesia, pero estaba acostado, se empezó a mover fuerte y tuve que salir”.