Universidad de Chile confirma su formación para enfrentar a O’Higgins de Rancagua en la Liga de Primera

Universidad de Chile confirma su formación con sorpresas para enfrentar a O'Higgins de Rancagua.

Universidad de Chile hoy se pone al día dentro de lo que es la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Nacional.

Para este duelo, los comandados por Fernando Gago esperan poder estar a la altura de este importante apretón, en el que el ‘Romántico Viajero’ tiene la gran necesidad de poder sumar los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.

Tras lo que fue su pobre igualdad a dos tantos en la pasada fecha ante Unión La Calera, el estratega azul sorprendió con cambios dentro de su onceno, en el que espera remecer el plantel para este duelo con los ingresos de Bianneider Tamayo y Elías Rojas.

De esta forma, la Universidad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Elías Rojas en ataque.

La U quiere ir por el triunfo | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad de Chile y O’Higgins de Rancagua se disputará este jueves 18 de junio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

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