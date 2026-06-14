Universidad de Chile confirma su formación para enfrentar a Unión La Calera en la Liga de Primera

Universidad de Chile confirma su formación para enfrentar a Unión La Calera

Universidad de Chile tiene hoy un importante apretón de manos dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Unión La Calera en la quinta región del país.

Para este duelo, los comandados por Fernando Gago esperan poder estar a la altura de este nuevo desafío, en el que el ‘Romántico Viajero’ tiene la gran necesidad de poder sumar los tres puntos.

Ante su irregular último resultado ante Audax Italiano por la Copa de Liga, el estratega de la U hizo algunos cambios para este partido ante los ‘Cementeros’, en el que espera que le de resultados.

De esta forma, la Universidad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en ataque.

La U confirma su formación ante La Calera | Foto: Photosport

El duelo entre Unión La Calera y Universidad de Chile se disputará este domingo 14 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

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El 11 Inicial del Romántico Viajero para enfrentar a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar 🔵🔴 pic.twitter.com/2bAiq2VKTU — Universidad de Chile (@udechile) June 14, 2026

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