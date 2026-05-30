La presidenta de Azul Azul y el alcalde de Lampa se reunieron en la previa del partido entre Universidad de Chile y Deportes Concepción.

Este sábado se reunieron en el Estadio Nacional la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, y el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, en la previa del partido entre la U y Deportes Concepción, por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

Este fue el primer encuentro entre ambos luego que el edil de la comuna del norte de Santiago se ofreciera para ver la factibilidad de la construcción del anhelado estadio de Universidad de Chile en su territorio.

El momento quedó grabado por las cámaras de Radio ADN en el sector de palcos del coliseo de Ñuñoa, donde se dieron un fuerte abrazo. Luego, el propio alcalde habló con la misma emisora, donde explicó en qué consistió esta cita.

“Un saludo cordial con la presidenta, pero estamos acá celebrado esta fiesta del fútbol. Tengo mi corazón azul y quiero en el fondo acompañarles en este día importante. Espero que sea una bonita fiesta”, comenzó diciendo por la celebración del aniversario 99 del Romántico Viajero.

Respecto al proyecto del futuro estadio de la U, comentó: “Quedamos comprometidos con la presidenta poder reunirnos formalmente para poder tener un espacio y conocer nuestras posturas, tanto del municpio como de Azul Azul, y ver si en Lampa se puede llegar a materializar algo así, como el estadio que tanto sueñan todos los hinchas de la U”.

“Es una tremenda oportunidad tener un estadio en mi comuna, lo veo siempre como una oportunidad de desarollo, de crecimiento, la inversión privada es importante en la comuna de Lampa. Evidentemente que posiciona a Lampa muy bien el poder contar y recibir el estadio de la Chile. Esperamos que eso se pueda materializar”, completó el edil.

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Por su parte, la timonel del cuadro estudiantil indicó que no quieren vender humo con este proyecto y que van a trabajar seriamente para concretar el sueño de los hinchas azules. “Vamos a trabajar seriamente, con mucha responsabilidad institucional y financiera y, sobre todo, sin vender humo. Lo que yo no voy a hacer, aunque sea políticamente incorrecto, es vender humo”, expresó Pérez ante los medios.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis

Cecilia Pérez y Jonathan Opazo dialogaron en el Estadio Nacional sobre el nuevo recinto.

dialogaron en el Estadio Nacional sobre el nuevo recinto. Estadio en Lampa será evaluado en una futura reunión formal entre ambas partes.

será evaluado en una futura reunión formal entre ambas partes. Liga de Primera 2026 enmarcó la cita previa al partido U vs Deportes Concepción.