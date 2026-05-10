Este es el jugador de Universidad de Chile más criticado ante Unión La Calera: “Rescíndanle el contrato”

Este es el jugador más criticado por los hinchas de la Universidad de Chile en esta primera parte ante La Calera.

Universidad de Chile en estos momentos está disputando un trascendental compromiso por la Copa de la Liga, en la que los ‘Azules’ se enfrentan ante Unión La Calera en el duelo válido por la 5° fecha del Grupo D en la Copa de la Liga.

El elenco de Fernando Gago ha tenido un apretado encuentro ante los ‘Cementeros’, en el que caen por la cuenta mínima y complican su chance de avanzar a la próxima ronda de este torneo.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ no solo siguen de cerca este duelo, sino que también en las diferentes redes sociales, han ido opinando sobre el desempeño del club de su amores ante los ‘Cementeros’.

Dentro de esta primera parte, hay uno de los jugadores de la Universidad de Chile que ha estado en la mira de los hinchas azules por lo que ha sido su bajo rendimiento.

Calderón: el apuntado por los fanáticos de la U

Calderón el apuntado por el hincha | Foto: Photosport

El jugador en cuestión es Franco Calderón quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Universidad de Chile por lo que ha sido su bajo desempeño en los primeros 45 minutos.

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“Ya sabemos porque Calderón no juega en el equipo de Gago, Ramírez recupérate pronto“, indicó uno de los hinchas de la U.

“Rescíndanle el contrato al malo cu… de Calderón, es una vergüenza ese c…”, señaló otro fanático.

Para la segunda mitad, Franco Calderón y la Universidad de Chile buscarán mejorar su imagen por lo que ha sido su rendmiento, en la que desean ir a por los tres puntos.

LOS COMENTARIOS DE LOS HINCHAS DE LA U POR CALDERÓN

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