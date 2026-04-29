Universidad de Chile volvió a una discusión de antaño: ¿qué tan urgente es tener un estadio propio? Un emblema de la escuadra azul le bajó el perfil a la situación. Ese es el caso de Víctor Hugo Castañeda.

Para el recordado mediocampista, la cúpula institucional no le tiene que dar mayor importancia a tener una casa deportiva a su nombre. El Estadio Nacional puede ser utilizado sin problema alguno.

Y para sustentar su argumento, el mítico volante se defendió con un ejemplo clave: dos de los clubes más grandes de Italia no se escandalizan por ejercer su localía en el mismo recinto.

“Todos los que son populistas tienen ganas de hacerlo. No sé si hoy la U necesita un estadio. El estadio en Milán es municipal y juega el Inter con el propio Milan“, comenzó indicando a BOLAVIP Chile.

En dicha línea, agregó: “Mucho de los grandes equipos no tienen su estadio y utilizan lo que está. La U podría estar en el Estadio Nacional, está bien. No sé si realmente lo necesita“.

Víctor Hugo Castañeda no piensa en un estadio para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Descartó otro movimiento de Universidad de Chile

Y, finalmente, el campeón con el conjunto laico le cerró las puertas al regreso de Alexis Sánchez al país. Bajo su visión, no se cumplirá el anhelo de todos los fanáticos estudiantiles: contar con el goleador histórico de La Roja.

“Yo ni me lo creería, la U ya hace rato que viene con esta situación de la repatriación, no les ha funcionado como se esperaba. Es difícil el tema”, cerró sobre Universidad de Chile.

En resumen:

Víctor Hugo Castañeda minimizó la urgencia de que Universidad de Chile construya un estadio propio .

minimizó la urgencia de que Universidad de Chile construya un . El referente comparó la situación con el Inter y Milán , quienes comparten un recinto municipal.

y , quienes comparten un recinto municipal. A su vez, descartó el posible regreso de Alexis Sánchez al club por fracasos en repatriaciones previas.