Este martes 29 de abril, BOLAVIP publicó una información dando cuenta a primera hora que el entrenador azul, Fernando Gago, había solicitado jugar un partido amistoso si es que la ANFP suspendía el duelo entre azules y O’Higgins válido por la Liga de Primera y que en teoría debe jugarse el sábado 23 de mayo.

A nuestro medio llegaron dos informaciones desde el club universitario que rectifican la información original en el sentido de que el entrenador de Universidad de Chile no hizo tal solicitud, si no que la idea emanó directamente de la regencia de la institución universitaria, es decir, sí hubo intención jugar un partido amistoso en el Estadio Nacional en caso de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional suspenda el encuentro es cuestión.

Todo se origina por la necesidad de jugar en fecha de aniversario, apuntado en el calendario el 24 de mayo, por lo que jugar ante el Capo de Provincia era lo ideal, pero todo indica que no se jugará por el fixture apretado que tienen los rancagüinos en el Copa Sudamericana.

La suspensión del partido de la U ante O’Higgins depende de la ANFP

La segunda información dice relación con que a pesar de que hubo intención de reemplazar el partido de la Liga de Primera por un amistoso internacional, esto ya fue descartado ahora en el segundo piso del Centro Deportivo Azul.

¿Qué espera la U del partido con O’Higgins?

En Universidad de Chile tienen más o menos asumido que el partido del 23 de mayo se suspenderá por lo que habrá un parón obligado, aunque esperan atentamente la resolución definitiva de la ANFP.