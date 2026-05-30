No se olvida de los azules: el seleccionado chileno que fue a ver a la U ante Deportes Concepción

El jugador de La Roja aprovechó su estadía en Chile para acompañar al Romántico Viajero en su duelo ante Deportes Concepción.

Universidad de Chile ya está enfrentando a Deportes Concepción en el Estadio Nacional, en un compromiso donde los azules buscan volver a los triunfos en la Liga de Primera 2026.

El encuentro ha generado gran expectación entre los hinchas universitarios, quienes llegaron en buen número al recinto de Ñuñoa para acompañar al equipo dirigido por Fernando Gago en un momento clave de la temporada.

Sin embargo, no solo los fanáticos azules estuvieron atentos al compromiso. Durante la previa del partido también llamó la atención la presencia de un seleccionado chileno. ¿De quién se trata?

Rodrigo Echeverría llegó al Estadio Nacional a ver a la U

Se trata de Rodrigo Echeverría, actual jugador de León de México que fue convocado para los amistosos ante Portugal y Cabo Verde, quien dijo presente en el Estadio Nacional para seguir de cerca a Universidad de Chile.

Pese a que actualmente desarrolla su carrera en el fútbol mexicano, el oriundo de San Ramón nunca ha escondido el cariño que siente por el Chuncho, club donde se formó como futbolista profesional.

Su presencia no pasó desapercibida en las tribunas, donde los simpatizantes azules le destacaron el vínculo que mantiene con la institución a pesar de los años y de su carrera en el extranjero.

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Rodrigo Echeverría disputó 62 partidos con la camiseta de la U | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

Una muestra más de que, aunque hoy defienda los colores del elenco mexicano, Echeverría sigue muy atento a la actualidad del club que lo vio nacer futbolísticamente.

Rodrigo Echeverría en el Nacional:

FOTO: Captura La Magia Azul