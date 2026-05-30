“Sin ganas jugando”: El jugador más criticado de la U tras el primer tiempo ante Deportes Concepción

Habrá que ver si Fernando Gago decide mantenerlo en el terreno de juego o realizar modificaciones en el complemento.

Universidad de Chile está derrotando por 1 a 0 a Deportes Concepción en el Estadio Nacional, en un compromiso donde los azules buscan recuperar confianza tras la derrota sufrida ante Cobresal en la Liga de Primera 2026.

El conjunto dirigido por Fernando Gago logró ponerse en ventaja gracias a un lanzamiento penal convertido por Eduardo Vargas, quien volvió a hacerse presente en el marcador para darle tranquilidad al Romántico Viajero.

Sin embargo, pese a la ventaja parcial en el resultado, las redes sociales igualmente se llenaron de comentarios por el rendimiento de algunos futbolistas, con uno de ellos transformándose en el principal blanco de las críticas de los hinchas durante el primer tiempo.

Agustín Arce recibe duras críticas de los hinchas de la U

El principal apuntado por los fanáticos azules fue Agustín Arce. El joven volante tuvo una discreta primera etapa y su actuación no pasó inadvertida entre los seguidores universitarios.

A través de redes sociales, varios hinchas cuestionaron su rendimiento, apuntando principalmente a su poca participación e influencia que tuvo en el mediocampo durante los primeros 45 minutos.

“Sin ganas jugando”, “Peguenle un paipe para que despierte”, “Ha desteñido”, “2 partidos le duró el prime”, fue uno de los comentarios que se repitió entre los fanáticos bullangueros, quienes esperaban una mayor incidencia del volante.

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El volante Agustín Arce recibió una ola de críticas | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Pese a las críticas, el mediocampista todavía tiene todo un segundo tiempo por delante para intentar revertir la imagen dejada en la primera mitad y responder dentro de la cancha a los cuestionamientos de los hinchas.

Los comentarios en contra de Agustín Arce:

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