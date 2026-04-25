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Clásico Universitario

VIDEO| El gol de Juan Martín Lucero que abre la cuenta para la U en el Clásico Universitario

El "Gato" abrió la cuenta en el minuto 16' para los Azules.

Juan MArtín Lucero abre la cuenta para la U en el Nacional (Foto: Photosport)
Juan MArtín Lucero abre la cuenta para la U en el Nacional (Foto: Photosport)

Universidad de Chile empezó con el pie derecho el Clásico Universitario. Los Azules lograron abrir la cuenta gracias a un gol del “Gato” Juan Martín Lucero, quien rompió su sequía goleadora en el partido en que más se necesitaba.

Corría el minuto 16′ cuando, tras un córner y un posterior cabezazo de Lucas Barrera, el exdelantero del archirrival del “Bulla” apareció para meter la punta del botín y meter el balón dentro del arco de Bernedo.

Victoria parcial del equipo de Fernando Gago quien acorta distancia con los líderes logrando escalar de momento a la sexta casilla de la tabla de posiciones.

Así fue el gol de Juan Martín Lucero para la U

DATOS CLAVE

  • El “Gato” Lucero anotó el primer gol de Universidad de Chile en el Clásico Universitario.
  • La anotación ocurrió en el minuto 16 tras un tiro de esquina y un cabezazo.
  • El equipo de Fernando Gago escaló momentáneamente a la sexta posición de la tabla general.
Bastián Gómez
Bastián Gómez
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