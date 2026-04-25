Universidad de Chile empezó con el pie derecho el Clásico Universitario. Los Azules lograron abrir la cuenta gracias a un gol del “Gato” Juan Martín Lucero, quien rompió su sequía goleadora en el partido en que más se necesitaba.

Corría el minuto 16′ cuando, tras un córner y un posterior cabezazo de Lucas Barrera, el exdelantero del archirrival del “Bulla” apareció para meter la punta del botín y meter el balón dentro del arco de Bernedo.

Victoria parcial del equipo de Fernando Gago quien acorta distancia con los líderes logrando escalar de momento a la sexta casilla de la tabla de posiciones.

Así fue el gol de Juan Martín Lucero para la U

😼⚽💙 ¡Lo gritó con todo el Gato!



Juan Martín Lucero abrió la cuenta a favor de #LaU en este #ClásicoUniversitario202, y el argentino marcó su primer gol con la camiseta de los Azules, luego de este centro cerrado en este #MatchdaySábado.



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DATOS CLAVE

El “Gato” Lucero anotó el primer gol de Universidad de Chile en el Clásico Universitario.

La anotación ocurrió en el minuto 16 tras un tiro de esquina y un cabezazo.

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