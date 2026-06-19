Según trascendió, la situación médica del DT argentino tuvo que ser controlada a través de una intervención quirúrgica.

Universidad de Chile atraviesa un complejo momento por el estado de salud de Fernando Gago. Tras la victoria contra O’Higgins por la Liga de Primera, el entrenador azul encendió las alarmas.

¿Qué pasó? A través de redes sociales, la escuadra estudiantil informó que su DT debió ser sometido a exámenes. Sin embargo, La Tercera reveló que el percance escaló más allá: tuvo que ser controlado con una intervención quirúrgica.

Según detalló el medio citado, el retirado futbolista de 40 años pasó por quirófano y por ello no ejercerá sus labores en La Cisterna. No hay plazo estimado para su recuperación.

“Después del triunfo de los laicos sobre O’Higgins, el estratega debió ser trasladado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares“, comenzó señalando el sitio.

Luego, sobre lo ocurrido, agregó: “El entrenador fue operado y está bajo observación médica. De hecho, tuvo que ausentarse de los trabajos estudiantiles programados para esta jornada”.

Fernando Gago genera preocupación en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El reemplazo de Fernando Gago en Universidad de Chile

Finalmente, sobre el recibimiento a Santiago Wanderers por Copa Chile, la publicación aseguró que habrá un director técnico interino. Es de confianza del mundialista con Argentina.

“No estará en funciones para el encuentro de este fin de semana, en que los estudiantiles enfrentarán a Santiago Wanderers, por la Copa Chile. El equipo azul tendrá que ser dirigido por su ayudante, Fabricio Coloccini“, cerró.

En resumen:

El entrenador Fernando Gago fue operado de urgencia tras presentar problemas cardiovasculares.

fue operado de urgencia tras presentar problemas cardiovasculares. El ayudante Fabricio Coloccini asumirá la dirección técnica interina en Universidad de Chile.

asumirá la dirección técnica interina en Universidad de Chile. El cuadro azul enfrentará a Santiago Wanderers este fin de semana por Copa Chile.