El delantero, que debutó en Universidad de Chile, lamentó la pérdida de la categoría en la última fecha en Inglaterra.

Universidad de Chile sufre la situación de uno de los jugadores que se desempeñó en su cantera. ¿Qué pasó? Valentín Castellanos vive una verdadera pesadilla en la Premier League.

Luego de llegar complicado a la última fecha del certamen inglés, el delantero argentino perdió la categoría con el West Ham. En la jornada 38, se decretó el descenso de dicha escuadra.

Si bien el oriundo de Mendoza anotó en la victoria 3-0 sobre el Leeds, el triunfo 1-0 del Tottenham vs. Everton sentenció el destino de su equipo: terminó en el puesto 18 con 39 puntos. Una campaña para el olvido.

De esta manera, Taty Castellanos jugará el Championship en la temporada 2026-27. Sin embargo, hay una opción para que ello no se materialice: está en carpeta de tres clubes de Sudamérica.

Uno de ellos, River Plate. El conjunto bonaerense lo tiene en la mira para el segundo semestre (tal como ocurrió en 2021), aunque Flamengo y Palmeiras están al acecho en esta ocasión.

Valentín Castellanos lamenta una pesadilla. Se estrenó en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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El paso de Valentín Castellanos por Universidad de Chile

Cabe consignar que el atacante en cuestión se forjó profesionalmente en Independiente Rivadavia y Leonardo Murialdo, pero hizo su estreno vistiendo los colores del elenco azul.

¿Cuándo fue? Ingresó en la recordada caída 2-0 de Universidad de Chile contra Corinthians por la Copa Sudamericana de 2017. Aquel 6 de abril, la fanaticada laica fue duramente reprimida en las graderías por la policía local.

En síntesis:

El delantero Valentín Castellanos descendió a la Championship inglesa con el club West Ham.

descendió a la Championship inglesa con el club West Ham. El mendocino Valentín Castellanos se encuentra en carpeta de River Plate, Flamengo y Palmeiras.

se encuentra en carpeta de River Plate, Flamengo y Palmeiras. El futbolista Valentín Castellanos debutó profesionalmente con Universidad de Chile el 6 de abril de 2017.