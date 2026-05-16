Sergio ‘Superman’ Vargas golpea la mesa en Universidad de Chile: “Se ha ensuciado el nombre de la U”

El histórico ex portero de Universidad de Chile no hace oídos sordos por los últimos acontecimientos legales que involucran a la U.

Universidad de Chile viene en lo deportivo de una dura caída ante Unión La Calera en el sintético calerano, pero fuera de la cancha también ha habido varias noticias que han golpeado al cuadro azul y al ex presidente de la concesionaria, Michael Clark.

Uno que no hizo oídos sordos a los líos en los que está metido Universidad de Chile es Sergio ‘Superman’ Vargas, quien en conversación con Ivo Basay en ‘Al hueso con el hueso’ dijo que “Se ha mancillado, se ha ensuciado el nombre de la U. Sin duda se ha salpicado ese nombre que tiene la U”.

En lo futbolístico, la U enfrenta mañana a Cobresal. | Foto: Photosport

“Esperemos que se defina lo más pronto posible para que tenga un proyecto deportivo, sepamos quiénes son los dueños, qué quieren, qué pretenden”, agregó en relación a la propiedad de Universidad de Chile.

Sobre los últimos antecedentes en donde se tuvo que allanar el CDA y está entredicho el directorio, el mítico ex portero de los azules dijo que “No puede volver a pasar, por eso el cambio en la Ley de Sociedades Anónimas”.

Las semanas que vienen serán claves en Universidad de Chile no solo en lo deportivo, sino que también en lo dirigencial para esclarecer el devenir de uno de los clubes más populares y laureados que tiene el fútbol chileno.

Publicidad

En síntesis

Universidad de Chile sufrió recientemente una derrota deportiva como visitante ante Unión La Calera.

El exarquero Sergio Vargas criticó la gestión dirigencial tras el allanamiento al complejo CDA.

Los cuestionamientos apuntan al expresidente de la concesionaria azul, Michael Clark, y los dueños.