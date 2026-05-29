El entrenador de Universidad de Chile se mostró optimista pese a la diferencia de 13 puntos con Colo Colo en la tabla: "Queda un montón".

Universidad de Chile volverá a la acción este fin de semana cuando reciba a Deportes Concepción por la fecha 14 de la Liga de Primera, en un partido clave para intentar reencontrarse con los triunfos y no seguir cediendo terreno en el campeonato.

El cuadro azul no vio acción en la jornada pasada debido a la suspensión de su compromiso ante O’Higgins, por lo que llegará al encuentro con la obligación de recuperarse luego del duro tropiezo sufrido frente a Cobresal en El Salvador.

El presente del Romántico Viajero comienza a generar preocupación. La U marcha en el undécimo puesto de la tabla con 17 puntos, muy lejos del sólido líder Colo Colo, que tras imponerse a Universidad Católica en el clásico alcanzó las 30 unidades y amplió considerablemente la distancia con los estudiantiles.

El técnico azul relativizó la diferencia de puntos que mantiene con Colo Colo en la tabla (Photosport).

Gago: “Tenemos todos los argumentos”

Respecto a la distancia en la tabla, el técnico Fernando Gago mandó un mensaje de optimismo a los hinchas azules al asegurar que “tenemos todos los argumentos para ser candidato al título. Quedan un montón de partidos, de situaciones, es año largo. Tenemos argumento para buscarlo y estar lo más arriba posible”, dijo el DT en conferencia de prensa.

“Hay factores de irregularidad, sí en resultados, pero hay factores de crecimiento, de que podemos ganar de acá al final todos los partidos. Esa ilusión nadie nos la va a sacar, vamos a trabajar para eso”, remarcó.

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Y cerró: “Estoy muy convencido. No lo veo de la tabla, sí en el proceso de formación de identidad de juego y lo que vamos a hacer en cada partido que nosotros debemos demostrar lo que queremos ser”.

Universidad de Chile y Deportes Concepción se verán las caras este sábado 30 de mayo desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.