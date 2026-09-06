VIDEO | La jugada de Eduardo Vargas que volvió locos a los hinchas de la Universidad de Chile

El delantero Eduardo Vargas generó los aplausos en los hinchas de la Universidad de Chile con esta acción.

Universidad de Chile pudo volver a los triunfos tras imponerse por 4-2 ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, el que le permite a los ‘Azules’ seguir firme en la lucha por el Chile 2.

El conjunto de Fernando Gago logró revertir en la parte final del partido el marcador y sumar tres puntos que eran vitales, para poner punto final a la mala racha, que lo tenía en sequía de triunfos tras sus derrotas con Colo Colo y Universidad de Concepción.

Dentro de lo que fue este triunfo, una de las grandes figuras fue el delantero, Eduardo Vargas, quien anotó uno de los goles del triunfo azul y se destacó por su enorme entrega en el terreno de juego durante todo el partido.

Una de las jugadas que generó todos los aplausos de los hinchas fue la que se desarrolló en la parte final del partido, en la que ‘Turboman’ se mandó un carrerón impresionante en los descuentos, la que terminó siendo penal para los ‘Azules’, haciendo recordar a los hinchas de la U al Eduardo Vargas del 2011.

VIDEO: EL JUGADÓN DE EDUARDO VARGAS