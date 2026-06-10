Video: La sincera respuesta de Eduardo Vargas sobre la opción de Alexis Sánchez en Universidad de Chile

En medio de los crecientes rumores sobre un eventual regreso del "Niño Maravilla" al fútbol chileno, uno de sus históricos compañeros en La Roja fue consultado sobre el tema.,

Pasan y pasan los días y el futuro de Alexis Sánchez sigue dando de qué hablar. Cada vez que aparece una nueva señal sobre el próximo paso del goleador histórico de La Roja, la ilusión se vuelve a instalar entre los hinchas de Universidad de Chile, que sueñan con verlo vestido de azul.

Por ahora, el tocopillano disfruta de unos días de descanso tras finalizar la temporada con el Sevilla, club con el que mantiene contrato hasta el 30 de junio de 2026. E

En medio de sus vacaciones junto a su pareja, la modelo ruso-ucraniana Alexandra Litvinov, y su hija Bela, el delantero también debe comenzar a definir qué hará con su futuro.

¿Buscará un nuevo destino Alexis Sánchez o permanecerá en Sevilla? | FOTO: Andres Pina/Photosport

Eduardo Vargas rompe el silencio sobre Alexis Sánchez

Y aunque Alexis no se ha referido públicamente a la posibilidad de regresar al fútbol chileno, el tema persigue a quienes compartieron camarín con él en la Selección Chilena. Uno de ellos fue Eduardo Vargas, quien fue consultado sobre la opción de ver al “Niño Maravilla” en la U.

“Sobre Alexis (Sánchez), si él decide volver a Chile es su decisión. No creo que influya mucho hablar con él y si vuelve acá o a cualquier equipo, feliz porque es un gran jugador y va a dar mucho a la liga”, expresó en conferencia de prensa en el CDA.

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Eduardo Vargas, delantero de Universidad de Chile, abordó la opción de que Alexis Sánchez refuerce su plantel de cara al segundo semestre. Esto dijo el bicampeón de América con la Selección Chilena: pic.twitter.com/IQbwBIjpTs — Nicolas Navarro (@niconavarro1993) June 10, 2026

Por ahora, Sánchez descansa lejos del ruido mediático. Sin embargo, en Chile su nombre sigue instalado en el centro del debate y los rumores sobre su futuro parecen no tener pausa.

En resumen…

En medio de las especulaciones sobre el futuro de Alexis Sánchez, Eduardo Vargas fue consultado por la posibilidad de ver al “Niño Maravilla” en Universidad de Chile y entregó una respuesta que rápidamente llamó la atención de los hinchas azules.