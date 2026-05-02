Universidad de Chile hoy en día disputa un duelo crucial dentro de la Copa de la Liga, en el que los ‘Azules’ se enfrentan ante Deportes La Serena por la cuarta fecha del Grupo D.

Los dirigidos por Fernando Gago llegaban a este partido con la gran necesidad de poder sumar un triunfo para poder prenderse en la lucha por la clasificación a la próxima ronda.

El ‘Romántico Viajero’ logró estirar las cifras en este compromiso tras el gol de Juan Martín Lucero, quien a los 31′ puso el 2-0 para la Universidad de Chile y suma su segundo tanto de forma consecutiva con la camiseta azul.

La Universidad de Chile buscará seguir dominando en este partido para poder quedarse con la victoria, la que necesita de forma imperiosa para llegar a la cima de la tabla.

VIDEO: REVISA EL GOL DE JUAN MARTÍN LUCERO PARA LA U