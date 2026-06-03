¿Vuelve Matías Zaldivia? Esto se sabe sobre el estado del defensor central de Universidad de Chile

El defensor central de la U no estuvo ante Deportes Concepción y entregaron actualización sobre su estado físico de cara al domingo.

Universidad de Chile cruza los dedos para que el domingo se produzca un milagro y clasifiquen a las semifinales de la Copa de la Liga: deben derrotar a Audax Italiano y esperar que Deportes La Serena -ya eliminado- venza a Unión La Calera.

En la previa del encuentro, Fernando Gago recibió la positiva noticia de que podrá contar con Nicolás Ramírez para el encuentro, pero la presencia de Matías Zaldivia todavía es una incógnita absoluta.

Zaldivia sigue siendo duda. | Foto: Photosport

“Hay que ver qué es lo que ocurre con Matías Zaldivia, a quien esperan recuperar, pero lo más probable es que no pueda ser una alternativa”, avisaron desde ESPN Chile por el estado actual en que se encuentra el defensor central de la U.

En esa línea, recalcan que la lesión que sufrió Matías Zaldivia significó un largo proceso de recuperación y, sin decirlo, Fernando Gago podría cuidar al jugador una semana más: “Queda harto de la semana, hay un proceso largo de recuperación”, agregaron.

Lo cierto es que Matías Zaldivia es duda para el domingo y, debido a la trascendencia del compromiso, lo más probable es que Fernando Gago no quiera arriesgar a un jugador que se ha transformado en un pilar para el técnico trasandino.

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En síntesis

El técnico Fernando Gago busca la clasificación de Universidad de Chile a semifinales de Copa.

La Universidad de Chile necesita vencer a Audax Italiano y esperar otros resultados el domingo.

El defensor Matías Zaldivia es duda para el próximo partido debido a una lesión.