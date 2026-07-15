Fernando Gago recupera a figura de Universidad de Chile: podrá estar contra Audax Italiano

El DT argentino cuenta las horas para el regreso de Matías Zaldivia a las canchas. Su proceso de recuperación está finalizando.

Universidad de Chile se prepara para volver a la acción. El conjunto estudiantil se medirá contra Audax Italiano por la Liga de Primera con una misión: ganar para seguir en la lucha por el título.

Para ello, Fernando Gago recuperará a una figura titular. Luego de una larga ausencia, se alista para practicar con intensidad junto al resto del plantel en el Centro Deportivo Azul. ¿Quién es?

Según información de Radio ADN, ese es el caso de Matías Zaldivia. El defensor central estuvo fuera por un desgarro en el recto femoral, pero regresará a los entrenamientos a la brevedad.

“Se espera que desde este jueves 16 de julio el zaguero se sume a los trabajos de forma normal, con lo que podría estar disponible para el retorno de la U de Chile a la actividad oficial”, lanzó el medio.

¿Cuándo se jugará tal compromiso contra Audax Italiano? Está pactado para el domingo 26 de julio. Se disputará desde las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Matías Zaldivia está listo para volver en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Matías Zaldivia vuelve en Universidad de Chile

Durante esta campaña, el futbolista en cuestión –que firmó la renovación de su contrato– registra una totalidad de 14 duelos. En dichos enfrentamientos, anotó un gol y aportó una asistencia.

¿Quién será el perjudicado con su vuelta? Cabe consignar que por el momento, Nicolás Ramírez y Bianneider Tamayo han actuado como estelares en la retaguardia. La determinación quedará en manos del cuerpo técnico.