Héctor Hoffens no se rinde en la idea de ver al Niño Maravilla con la camiseta de Universidad de Chile aunque sea en unos años más.

El gran sueño del pueblo azul de ver a Alexis Sánchez vistiendo la camiseta laica tendrá que seguir esperando, pero en el Centro Deportivo Azul nadie pierde la ilusión. Luego de que se revelara que el “Niño Maravilla” optaría por estirar un año más su notable carrera en el Viejo Continente antes de regresar a Sudamérica, las reacciones no se hicieron esperar.

En conversación exclusiva con BOLAVIP, el histórico referente de Universidad de Chile, Héctor “Tito” Hoffens, alzó la voz para ponerle paños fríos a la noticia y asegurar que al tocopillano hay que esperarlo a cualquier edad.

A pesar de que una nueva campaña en el fútbol europeo significaría que el ariete histórico de la Roja podría concretar un eventual arribo al Romántico Viajero bordeando los 39 años, Hoffens fue tajante en señalar que la jerarquía del delantero trasciende los números de su carné de identidad.

“En ese sentido, por lo que se le respeta… por lo que se le respeta a él como jugador, como persona, igual tiene las puertas abiertas aunque se quede un año más”, argumentó el “Tito” con total convicción.

Héctor Hoffens espera a Alexis Sánchez.

Para la leyenda del cuadro universitario, la categoría internacional que arrastra el atacante nacional lo convierte en un elemento totalmente extraordinario para nuestro balompié, por lo que descartó de cuajo cualquier tipo de cuestionamiento o la postura del “ahora o nunca”. “O sea, lo espera… uno lo espera igual, además que él tiene un plus, su impecable estado físico, se ha cuidado mucho”, recalcó el exatacante.

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La ilusión intacta de un hincha azul

Para cerrar, el otrora puntero laico transparentó su sentir y se sumó al anhelo que comparte toda la exigente hinchada del Chuncho, confirmando que su voto es de total paciencia y gratitud hacia la figura del goleador histórico de la selección. “Héctor Hoffens como hincha del fútbol, como ex U, lo espera igual”, concluyó de forma categórica en los micrófonos de BOLAVIP.