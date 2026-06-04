La U sueña, pero Sevilla responde: en España revelan giro total en el futuro de Alexis Sánchez

El Sevilla FC no descarta cambios con el delantero chileno y su futuro vuelve a quedar en duda ante el interés de la U.

El futuro de Alexis Sánchez siempre genera ruido, y esta vez no es la excepción. En las últimas semanas, su nombre ha vuelto a aparecer con fuerza en Universidad de Chile, donde el interés por el “Niño Maravilla” no ha pasado desapercibido.

En Azul Azul, la dirigencia encabezada por Cecilia Pérez sigue de cerca la situación del goleador histórico de La Roja, sin descartar la posibilidad de intentar su retorno al fútbol chileno en algún momento.

Sin embargo, mientras en Chile se alimenta la ilusión, desde Europa aparece un nuevo escenario que cambia por completo el panorama.

El contrato de Sánchez con el Sevilla finaliza el 30 de junio de 2026 | FOTO: Fran Santiago/Getty Images

Las condiciones para que Alexis Sánchez siga en Sevilla

El medio El Desmarque aseguró que el club andaluz no solo no descarta su continuidad, sino que incluso evalúa extender su vínculo para la temporada 2026/27, en un giro que remece cualquier proyección previa.

“Bomba en el Sevilla FC: giro inesperado en el futuro de Alexis Sánchez”, tituló el citado medio, que además abrió la interrogante sobre su permanencia con un llamativo: “Alexis, ¿un año más?”, dejando entrever que el escenario está lejos de estar cerrado.

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Según la publicación, la entidad sevillana se plantea “la continuidad del chileno en condiciones similares a las de esta temporada”, señaló el ya citado medio.

¿Cuáles son esas condiciones? “Alexis se quedará si mantiene el bajo salario con el que llegó y acepta que su rol es el de salir en los minutos finales para, con su calidad, resolver partidos atascados”, agregó la información.

A ello se suma lo ya comentado por el periodista Cristián Caamaño en las últimas horas en Balong Noite, donde se abordó la situación del futbolista de 37 años en el fútbol europeo.

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En resumen…