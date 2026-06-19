Copa Chile: La agenda de partidos completa y los encuentros que serán transmitidos por TNT y HBO MAX

Inicia la participación de los equipos de Primera División en la Copa Chile y este fin de semana hay varios compromisos.

Este viernes comienza la Copa Chile para los equipos de Primera División, quienes buscarán quedarse con el certamen nacional que ya no da cupo directo a la Copa Libertadores de América, sino que a un ‘repechaje’ para copas internacionales.

Dentro del fin de semana destaca la visita de Colo Colo a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, la UC a Deportes Copiapó en el norte del país y Santiago Wanderers teniendo que visitar el Estadio Nacional para jugar ante Universidad de Chile.

Huachipato es el último campeón de la Copa Chile. | Foto: Photosport

Cabe recordar que, a diferencia de la Copa de la Liga, en la Copa Chile clasifican dos equipos por grupo y le da más margen a las escuadras para buscar la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Agenda de este viernes

Audax Italiano vs. Deportes Santa Cruz: viernes 19 de junio a las 19:00 y SIN transmisión.

San Marcos de Arica vs. Deportes Limache: viernes 19 de junio a las 20:00 y SIN transmisión.

Los partidos del sábado

Palestino vs. Magallanes: sábado 20 de junio a las 12:30 y SIN transmisión.

Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique: sábado 20 de junio a las 12:30 y transmite TNT Sports y HBO MAX.

Deportes Copiapó vs. Universidad Católica: sábado 20 de junio a las 15:00 y transmite TNT Sports y HBO MAX.

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Cobreloa vs. Cobresal: sábado 20 de junio a las 15:00 y SIN transmisión.

Deportes Recoleta vs. Colo Colo: sábado 20 de junio a las 17:30 y transmite TNT Sports y HBO MAX.

Rangers vs. Universidad de Concepción: sábado 20 de junio a las 18:00 y SIN transmisión.

Everton vs. San Luis de Quillota: sábado 20 de junio a las 18:00 y SIN transmisión.

Los encuentros del domingo

Huachipato vs. Puerto Montt: domingo 21 de junio a las 12:30 y transmite TNT Sports y HBO MAX.

Deportes Antofagasta vs. Deportes La Serena: domingo 21 de junio a las 12:30 y SIN transmisión.

Deportes Temuco vs. Deportes Concepción: domingo 21 de junio a las 15:00 y transmite TNT Sports y HBO MAX.

Unión La Calera vs. Unión San Felipe: domingo 21 de junio a las 15:00 y SIN transmisión.

Curicó Unido vs. Ñublense: domingo 21 de junio a las 16:00 y SIN transmisión.

Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers: domingo 21 de junio a las 17:30 y transmite TNT Sports y HBO MAX.

O’Higgins vs. Unión Española: domingo 21 de junio a las 20:00 y transmite TNT Sports y HBO MAX.