Copa Chile: La agenda de partidos completa y los encuentros que serán transmitidos por TNT y HBO MAX

Este viernes comienza la Copa Chile para los equipos de Primera División, quienes buscarán quedarse con el certamen nacional que ya no da cupo directo a la Copa Libertadores de América, sino que a un ‘repechaje’ para copas internacionales.
Dentro del fin de semana destaca la visita de Colo Colo a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, la UC a Deportes Copiapó en el norte del país y Santiago Wanderers teniendo que visitar el Estadio Nacional para jugar ante Universidad de Chile.
Huachipato es el último campeón de la Copa Chile. | Foto: Photosport
Cabe recordar que, a diferencia de la Copa de la Liga, en la Copa Chile clasifican dos equipos por grupo y le da más margen a las escuadras para buscar la clasificación a la siguiente ronda del torneo.
Sorpresa total: este es el equipo ideal de la primera rueda de la Liga de Primera 2026 según TNT Sports
Agenda de este viernes
Audax Italiano vs. Deportes Santa Cruz: viernes 19 de junio a las 19:00 y SIN transmisión.
San Marcos de Arica vs. Deportes Limache: viernes 19 de junio a las 20:00 y SIN transmisión.
Los partidos del sábado
Palestino vs. Magallanes: sábado 20 de junio a las 12:30 y SIN transmisión.
Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique: sábado 20 de junio a las 12:30 y transmite TNT Sports y HBO MAX.
Deportes Copiapó vs. Universidad Católica: sábado 20 de junio a las 15:00 y transmite TNT Sports y HBO MAX.
Cobreloa vs. Cobresal: sábado 20 de junio a las 15:00 y SIN transmisión.
Deportes Recoleta vs. Colo Colo: sábado 20 de junio a las 17:30 y transmite TNT Sports y HBO MAX.
Rangers vs. Universidad de Concepción: sábado 20 de junio a las 18:00 y SIN transmisión.
Everton vs. San Luis de Quillota: sábado 20 de junio a las 18:00 y SIN transmisión.
Los encuentros del domingo
Huachipato vs. Puerto Montt: domingo 21 de junio a las 12:30 y transmite TNT Sports y HBO MAX.
Deportes Antofagasta vs. Deportes La Serena: domingo 21 de junio a las 12:30 y SIN transmisión.
Deportes Temuco vs. Deportes Concepción: domingo 21 de junio a las 15:00 y transmite TNT Sports y HBO MAX.
Unión La Calera vs. Unión San Felipe: domingo 21 de junio a las 15:00 y SIN transmisión.
Curicó Unido vs. Ñublense: domingo 21 de junio a las 16:00 y SIN transmisión.
Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers: domingo 21 de junio a las 17:30 y transmite TNT Sports y HBO MAX.
O’Higgins vs. Unión Española: domingo 21 de junio a las 20:00 y transmite TNT Sports y HBO MAX.