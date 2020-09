Agradeció que no hubo VAR: Juan Carlos Medina reconoció que América fue favorecido en la Final del Clausura 2013 contra Cruz Azul

Este domingo 27 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Clásico Joven entre Cruz Azul y América en el estadio Azteca. Como de costumbre, arriban a este duelo siendo animadores del torneo (en este caso del Guard1anes 2020) y es casi inevitable recordar lo sucedido entre ambos clubes en el Clausura 2013. Aquel 26 de mayo quedó en la historia del futbol mexicano y en la memoria de todos los aficionados de este deporte.

Las Águilas y La Máquina se enfrentaron en la Final de dicho certamen, en donde ocurrió lo imposible: a falta de tan sólo 2 minutos para el final del tiempo reglamentario y con 1 jugador más, los de Guillermo Vázquez tenían una ventaja de 2 goles y saboreaban el título. Sin embargo, los de Miguel Herrera protagonizaron una de las remontadas más epicas que se recuerdan al empatar la serie con tantos de un defensor y ¡el arquero!

Lo increíble está por ocurrir: Moisés Muñoz va a igualar la serie al 92 (Getty Images)

Justamente el primero de ellos, el de Aquivaldo Mosquera, es el que le dio vida al Azulcrema y permitió que "el arquero del milagro", Miosés Muñoz, se gane el apodo instantes más tarde. El mismo, además, fue la gran polémica de la noche ya que Francisco Rodríguez le cometió una clara falta a Gerardo Flores, quien estaba marcando al colombiano.

Obviamente, el silbante Paul Delgadillo no cobró nada en el momento y reconoció tiempo más tarde que aquel tanto no tendría que haber sido validado. Ahora, 7 años después y en la previa de un nuevo derby, Juan Carlos Medina volvió a encender la mecha en una entrevista con W Deportes: "Me da risa la polémica del gol de Aquivaldo Mosquera, es algo que ya pasó, además fuimos afortunados de que no existiera el VAR".

De esta manera, el exmediocampista admitió que América fue favorecido por el arbitraje ante Cruz Azul y no tendría que haber descontado al minuto 88. Lo que pasó después lo conocemos todos: fueron a penales y los de Coapa triunfaron 4-2 por los yerros de Javier Orozco y Alejandro Castro.

