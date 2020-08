Álvaro Morales apuntó al jugador que ya no debería seguir en el América

América quedó relegado de la cima de la Liga MX luego de acumular su segunda derrota consecutiva; la primera en el torneo jugando en condición de local, por el 3-1 que le propinó Monterrey con goles de Nicolás Sánchez, Janssen y Maxi Meza. El descuento para Las Águilas lo marcó el argentino Víctor Emanuel Aguilera.

Y precisamente contra el defensor que ingresó a los 22 minutos del primer tiempo, a causa de la durísima lesión sufrida por Bruno Valdez, fue que apuntó el periodista Álvaro Morales en la apertura de Fútbol Picante, como para comenzar a hacer leña del árbol caído. En su opinión, Aguilera no merece tener un lugar en el equipo de Coapa.

"No hay justificación, muy a pesar de las lesiones o las rotaciones que ha tenido que hacer Miguel Herrera. Es lamentable la lesión de Bruno Amilcar Valdez, el mejor defensor del América en los últimos años. Pero aún así, tiene que ganar todos sus partidos. Es lamentable que hayan dejado escapar puntos contra Necaxa y Querétaro porque ya pierden el liderato", comenzó diciendo.

Con una cuota importante de arrogancia, se repitió en algunas recomendaciones hacia el club: "Aún es más lamentable que no pongan atención a un par de consejos que le he dado a este equipo, porque se que me escuchan, porque cuando yo hablo toda la industria y el medio me escucha".

Y agregó: "Víctor Emanuel Aguilera entra de cambio y provoca un penal. Lo he dicho desde hace varios torneos, no debería estar más en el fútbol mexicano o al menos en Las Águilas". Además, dijo que la edad también traiciona ya a Paul Aguilar. Y que Roger Martínez no puede fallar como falló de cara a la portería.

