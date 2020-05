Álvaro Morales destrozó a Pumas, Hernan Pereyra salió a defenderlos y desataron una pelea en vivo

Si quieres discusiones, peleas y gritos, en 'ESPN' el show está garantizado. Los periodistas polemizan a más no poder y destruyen a los equipos más grandes del país para generar todavía más revuelo.

Allí está Álvaro Morales, uno de los reporteros más controvertidos de la televisión deportiva. Su opinión siempre es tomada entre pinzas y sus dichos son verdaderas dagas para los aficionados de los conjuntos que son criticados por él.

En vivo, y con cada panelista desde su casa, el guatemalteco comenzó un discurso lleno de palabras fuertes: "Pumas es un equipo que no defiende bien, no bascula bien. No es una buena ofensiva, sino que marcó muchos goles en tres partidos contra muy malas defensas. Estaban sobrevalorados cuando estaban en primer lugar".

Para todos tengo, hasta para los Pumas... pic.twitter.com/ngX2M3Lfa2 — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) May 2, 2020

Cuando terminó de hablar, su colega Hernan Pereyra contraatacó: "Decir que es una mentira es algo fuera de lugar, como casi todo lo que dice Álvaro Morales. Es la realidad de Pumas. Un equipo que no invierte, que no gasta ni tiene un plantel a la altura".

A partir de allí, todo comenzó con una pelea interminable en la que se soltaron las frases más duras. Incluida el "tú eres una mentira, Álvaro" del mexicano.

