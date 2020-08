Antonio Mohamed lamentó la derrota ante León: "Pudimos haber marcado"

En la noche lluviosa del lunes, León recibió a Rayados de Monterrey en una nueva jornada del torneo Guard1anes 2020. El conjunto comandado por Ignacio Ambríz, fue el que más soportó el desgaste por el campo embarrado debido al diluvio torrencial, y lo ganó por 1-0 con un golazo de Luis "Chapito" Montes en los últimos minutos de juego.

Sin dudas, a los jugadores de La Pandilla les pasó factura el tema físico. De todas maneras, tuvieron llegadas a portería rival, pero no pudieron anotar. Luego de la derrota, Antonio Mohamed platicó en conferencia de prensa.

Jam Media.

"El equipo hizo un esfuerzo muy grande, después nos pesaron las piernas, León manejó bien la pelota y definió todo un zapatazo. Cuando tuvimos la pelota pudimos haber marcado un gol, pero no lo hicimos y eso nos costó muy caro", destacó.

Más adelante, el Turco hizo énfasis en la parte defensiva de su equipo, la cual tuvo la capacidad de frenar a los grandes atacantes que tenía el conjunto rival.

"Me gustó la solidez defensiva, no le permitimos a León hacer un tiro a gol, en el primer tiempo nuestro arquero no tocó la pelota, pero después nos faltó la contundencia, a pesar de la cancha y del rival con tanta jerarquía, no tuvieron muchas opciones de gol", sentenció.

