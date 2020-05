Beto García Aspe, ex-América y Pumas, entre otros, sostuvo que su paso por River Plate fue un fracaso

Alberto García Aspe, exjugador de la liga mexicana, platicó con Radio Supermitre y dio a conocer, entre varias cosas, la razón por la que se fue de México a Argentina para ser jugador de River Plate, club en el cual Ramón Díaz no lo tenía en cuenta para nada, nunca pudo adaparse y pasó sin pena ni gloria.

El Beto confesó que antes de llegar a Argentina, deseaba cruzar el charco y pasar por el futbol europeo, pero los dueños de los equipos decidían por el jugador. "Mi idea antes de llegar a la Argentina era ir a Europa, pasa que en nuestra época no era tan fácil salir, los equipos eran dueños de tu carta, se hablaba que el jugador mexicano estaba cómodo en el país, pero la verdad que los dueños de los equipos decidían", aseguró.

Además, Alberto mencionó que su etapa en el club Millonario fue un fracaso, pero no se arrepiente: "Me tomé como un fracaso mi pasó por River. Pero de los fracasos uno tiene que aprender y eso me sirvió muchísimo para crecer, no sólo como jugador, sino como persona y ser humano en todos los aspectos; siempre de los tropiezos es de los que más aprendes. A nivel futbolístico este fue el primer fracaso que tuve en mi carrera".

"Beto" García Aspe en @supermitre:

"Casi no tenía diálogo con Ramón Díaz"

"Mi paso por #River fue un fracaso"

"Fue una gran mentira que yo ganaba mucho más que Francescoli".

"Gallardo está llegando a la altura de Guardiola" pic.twitter.com/Lr8GxZ2uU7 — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 5, 2020

Mucho se decía que en aquella época, García Aspe llegaba como nuevo refuerzo estrella para River y que iba a cobrar más que Enzo Francescoli, máximo referente del plantel en aquel momento. Sin embargo, el Capitán desmintió totalmente estos dichos.

"Era mentira que en esa época ganaba más que Francescoli. Yo fui a Argentina a ganar 5 veces menos de lo que ganaba en México. En ese momento tenía 27 años y sabía que si no me iba a de México, no me podía ir a Europa. En México todo el mundo me decía lo de Francescoli, pero eso no es cierto en lo más mínimo", confesó.

Saliendo un poco del tema futbolístico suyo, el mexicano elogió a Gerardo Martino, actual entrenador del Tri: "Me ilusiona el “tata” Martino en la selección Mexicana, se me hace un gran técnico, una gran persona, y creo que puede manejar muy bien a nuestra selección. Creo que es un entrenador que le cae como anillo al dedo, para lo que se viene con el fútbol mexicano; y nos ilusiona y le viene de maravilla la fútbol mexicano".

Más adelante, opinó acerca de Ricardo La Volpe, técnico argentino que se retiró hace apenas unos días. "El “Lavolpismo” tiene su gente que lo sigue, yo creo que aquí hizo un buen trabajo y dejó una escuela de buenos técnicos. Aquí lo que se le critica a La Volpe es que no ganó nada. Pero a La Volpe se lo reconoce, porque fue un innovador en su momento, porque era un técnico que trabajaba bien en cancha, pero en sus relaciones, se ha peleado con todo el mundo, cree que sabe todo, yo creo que pasó de moda", sentenció El León.

Lee También