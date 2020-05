Bomba: Miguel Herrera no descarta dirigir a Chivas

Miguel Herrera se ha ganado que al hablar de él se vincule directamente al América. Además de ser su entrenador desde el 2017 en su segunda etapa, los logros deportivos lo han colocado como uno de los mejores entrenadores mexicanos y sumamente querido por la afición.

Sin embargo, aquel cariño que se ha ganado a base de cómo ha representado a la institución podría no haberse dado y, en cambio, podría haber sido el más odiado por Ciudad de México. Todo esto, ya que Herrera tuvo pláticas con Guadalajara, antes que estos terminen haciéndose con Matías Almeyda.

“Pude platicar contigo y obviamente teníamos que esperar el tiempo reglamentario para poder volver a tomar un equipo y a ustedes les urgía tener un técnico, por esa circunstancia se inclinaron por quien les fue extraordinariamente bien como lo fue con Matías Almeyda y después volví al América y me ha ido bastante bien”, le respondió el Piojo a José Luis Higuera, exdirectivo de Chivas.

La sorpresa mayor, en diálogo con ESPN, se dio cuando Herrera admitió que no descarta tomar el mando del Rebaño: “No me cierro puertas”, reveló. No obstante, luego continuó: “Pero entiendo que mi estirpe americanista, lo que he hecho con América, lo que me han dado los chavos con el éxito que han tenido, me convierto en el técnico más ganador en la historia del América y sería completamente ilógico que fuera a dirigir al archirrival. Amaury Vergara también ha dicho que no me buscaría, mi perfil está más adecuado al América que a Chivas”.

Cada vez que habla, al Piojo se le notan las ansias por dirigir en Europa. Tal es así, que sería capaz de tomar la segunda división de España: "Un proyecto interesante y a largo plazo y con potencial para ascender, sin ninguna duda pudiéramos pensar en tomarlo", finalizó.

Lee También