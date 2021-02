"JJ Macías tiene más recursos que Chicharito Hernández": José Luis Real

José Juan Macías vive un gran momento en Chivas de Guadalajara tras un prometedor arranque de Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX. Tal es así que el delantero del Rebaño Sagrado se encuentra a un gol de igualar una marca de Javier Hernández cuando militaba en el conjunto tapatío.

En caso de marcar un tanto el próximo lunes ante Pachuca por la jornada 7, el actual delantero de la alineación de Víctor Manuel Vucetich estaría convirtiendo durante cinco partidos al hilo, algo que hizo Chicharito en el Torneo Bicentenario 2010 en su mejor temporada con la playera rojiblanca: en aquel entonces le marcó consecutivamente a Toluca, Tigres UANL, Estudiantes Tecos, Querétaro y Atlante.

Al respecto de estos futbolistas se expresó José Luis Real, uno de los impulsores de la carrera de Hernández Balcázar, quien le indicó a Récord que JJ cuenta con más condiciones que el actual LA Galaxy.

“Macías tiene más recursos que Javier. Chícharo es más del área, más rematador, pero Macías se puede hacer la jugada, tiene más recursos. No recuerdo un jugador de la edad de Macías con esa cantidad de goles", agumentó.

Y agregó: “Ha demostrado siempre que tiene gol, pero la diferencia con Javier es que Macías se los puede fabricar más y Javier era súper efectivo dentro del área por los extremos y el acompañamiento de Omar Bravo”, explicó a éste medio.

Aún así, el Guero Real se detuvo a analizar el futbol de Chicharo y se inclinó por resaltar su mentalidad para jugar al futbol.

“Lo que hacía la diferencia en Javier, hasta donde yo lo conocí, era su mentalidad. No puedo hablar de la actualidad, porque no estoy cerca, no hablo con él, pero si algo lo distinguió acá, además de por ser un rematador clásico era su mentalidad", señaló.

Por último, Real dio a entender que Macías no se encuentra bien acompañado en su actual equipo, algo que debería mejorar el Rey Midas, aunque también le augura un futuro en el exterior.

“En el caso de Macías, creo que es un joven con muchísimo futuro que puede llegar a lograr cosas muy importantes, pero creo que necesita, por lo menos, este torneo en México y que siguiera otro torneo en Chivas, pero bien acompañado. Si va a seguir jugando aislado, lo mejor sería que se fuera al extranjero. Macías tiene un gran futuro, pero no lo podemos poner como alguien consolidado. Va en ese camino, no tengo duda de que va a lograr cosas importantes, pero creo que le falta el cobijo que no tiene él y que sí tuvo Chícharo”, concluyó.

