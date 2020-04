Edson Álvarez no pierde tiempo y se entrena durante la cuarentena

El mundo está siendo afectado e infectado por la pandemia del Coronavirus. Los países de casi todos los continentes se encuentran en cuarentena y tienen prohibido salir de sus hogares.

Todas las ligas europeas fueron suspendidas y, hasta el momento, no existe fecha de reanudación.

Edson Álvarez, jugador de Ajax, se encuentra en Holanda realizando la cuarentena obligatoria y, por lo tanto, se entrena para no perder estado físico.

Esta tarde, el mexicano, subió un video a sus historias de Instagram realizando bicicleta mientras miraba televisión y escuchaba música. ¡Así da gusto entrenar, Edson!

El futbolista no se encuentra en su mejor momento en el equipo holandés, debido a que no es titular. Buscará volver a la competencia de la mejor forma para ganarse un puesto en el once titular y, además, ser llamado por Gerardo Martino para representar al Tri.

