El Negro Santos recordó su ciclo en Tigres: "Fue el peor paso en mi carrera"

Luego de convertirse en uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia del Club América y tener un breve paso por el futbol de Portugal, Carlos Santos regresó a México para continuar con su carrera profesional allí. Optando por nuevos destinos, el jugador carioca eligió a Tigres como su nuevo hogar.

Sin tener el mejor de sus pasos por el conjunto felino, Antonio, apenas un año después de arribar allí, empacó sus cosas y pasó a defender los colores de la playera de Tiburones Rojos de Veracruz. Pese a su calidad y entrega, siempre quedó la sensación que el Negro podría haberse ido de Tigres con más prestigio y gloria sobre su legado.

El Negro Santos es todo un emblema del América (Foto: Internet)

En diálogo con Multimedios, el ex jugador rememoró su ciclo como futbolista de la institución felina y dejó en claro que no recuerda el mismo con mucho cariño. "Con Tigres, yo creo que fue el peor paso en mi carrera", aceptó el controversial ex profesional, quien al día de la fecha se muestra muy activo en sus correspondientes redes sociales.

Recordando con cariño la presentación que tuvo como futbolista de Tigres y catalogando la recepción de la afición como "maravillosa", Santos, trasladándose al punto negativo que lo llevó a no poder disfrutar de su estadía en el club, lanzó: "Creo que lo que faltó fue estructura deportiva. La cancha de Tigres era como una piedra, no teníamos una cancha espectacular. Íbamos a entrenar y parecía que lo hacíamos en piedra. Siento que lo que se falló fue desde la parte deportiva".

A modo de cierre, afirmando que Tigres efectivamente puede ser considerado como un 'grande' de la Liga MX, Carlos culminó: "No sabemos diferenciar grandeza por resultados y por ser popular".

