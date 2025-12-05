Tras el sorteo del Mundial 2026: Confirman los rivales de Colombia para marzo ¿Mejores que Portugal?

Después del sorteo del Mundial 2026 finalmente se ha revelado qué equipos terminará enfrentando la Selección Colombia en los amistosos previo a la Copa del Mundo. El equipo ‘Cafetero’ comparte grupo con equipos como Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje FIFA.

Fue el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, el que confirmó cuáles son los candidatos número 1 a enfrentar a Colombia en los amistosos de marzo. “Francia y Croacia son los candidatos número uno para enfrentarnos en la fecha FIFA“, comentó el directivo.

Con estos amistosos, se prevé que Colombia llegue con el mejor nivel para jugar contra Portugal, ya que enfrentará a rivales de un nivel similar al de los campeones de la Nations League. El orden de los partidos aún se tiene que confirmar.

Francia es el vigente subcampeón del mundo y tiene entre sus filas a jugadores como Mbappé o Dembélé, el actual Balón de Oro. Mientras que, Croacia es un equipo al que siempre es complicado enfrentar con toda sus historia y figuras como Luka Modric. Además con Croacia se puede encontrar en la Copa del Mundo en los 16avos.

El grupo de Colombia para el Mundial 2026. (Bolavip)

Tampoco se descarta que Colombia termine jugando un nuevo partido amistoso a poco del Mundial, no obstante, esto pasa por una decisión de cada selección, ya que no es fecha FIFA. El rival puede ser un equipo del Mundial, o uno que no haya clasificado.

El ranking FIFA de Francia y Croacia

Francia enfrentará a la Selección de Colombia en el ranking 3 de la FIFA, mientras que Croacia se ubica en la undécima posición del ranking FIFA. Por lo cual, ambas selecciones llegan en puestos superiores al equipo de Néstor Lorenzo que buscará dar un golpe sobre la mesa.

Uzbekistán vs Colombia (17 de junio de 2026)

vs Colombia (17 de junio de 2026) Colombia vs República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia (23 de junio de 2026)

(23 de junio de 2026) Colombia vs Portugal (27 de junio de 2026)

