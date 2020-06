El más popular de México: América vuelve a liderar las interacciones de Facebook

Ante la falta de actividad por la pandemia del coronavirus, las redes sociales se han vuelto una herramienta de suma importancia a la hora de entretenerse y mantenerse informado de los temas que nos resultan más interesantes.

Uno de ellos es, por supuesto, el futbol. Por más de que en México el balón no esté rodando, las noticias no paran en la interna de los clubes y las redes cumplen un rol fundamental para que los aficionados no se pierdan de absolutamente nada.

Facebook es la plataforma digital más importante en este ámbito y sus reportes estadísticos lo demuestran. En la siguiente foto (datos de mayo), podemos apreciar la cantidad de millones de personas que siguen al equipo de sus amores. América, al igual que en abril, lidera con comodidad (3.24M).

Chivas de Guadalajara lo sigue, aunque con 1 millón menos de interacciones (2.29M). Cruz Azul está tercero (980.6K), Tigres UANL cuarto (845.1K), Santos Laguna quinto (650.7K) y Rayados séptimo (483.2).

El resto de equipos están más relegados y con muchas menos interacciones. Sin dudas, deberán corregir algunas cosas para poder conectar más con sus seguidores y darles pelea a los "gigantes" de las redes.

