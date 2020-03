¡Gran noticia! Javier Shagún venció el cáncer

Historias de vida de superación, en momentos complejos que atraviesa el mundo, son siempre más que bien recibidas.

Javier Shagún confirmó en su cuenta de Twitter que venció el cáncer, luego de una serie de tratamientos médicos.

El periodista y comentarista que trabajó durante 20 años en Televisa Deportes, y con actualidad en TUDN, anunció cómo fue sobrevivir a la trágica enfermedad.

"Terminé las radioterapias y empiezo una vida nueva. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que me preguntaron y a todos los que me ayudaron", compartió.

Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron. pic.twitter.com/pgSeB964J0 — Javier Sahagún (@Javier_Sahagun) March 24, 2020

Seguidor acérrimo de Chivas, el comunicador logró superar un tumor cancerígeno -nunca especificó la zona en que se encontraba- diagnosticado en noviembre de 2019.

