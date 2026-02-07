¿Por qué no juegan ni Piero Hincapié ni Nilson Angulo en el Arsenal vs Sunderland en la Premier League?

Este sábado 7 de febrero de 2026 se enfrentan por la fecha 25 de la Premier League Arsenal contra Sunderland. Este encuentro nuevamente es muy especial para Ecuador, sin embargo, ni Piero Hincapié ni Nilson Angulo comienzan como titulares.

¿Qué canal pasa el partido Arsenal vs Sunderland?

El partido de Arsenal vs Sunderland comenzará desde las 10H00 (EC). El encuentro se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

¿Por qué no juega Nilson Angulo?

Nilson Angulo viene jugando con regularidad en el Anderlecht por lo cual entró en la convocatoria para jugar contra Arsenal. No obstante, el ecuatoriano comienza como suplente. El tricolor está en el banco y seguramente podría tener minutos, pero apenas lleva pocos entrenamientos con su nuevo club.

¿Por qué no juega Piero Hincapié en la Premier League?

Piero Hincapié no juega en la Premier League por una importante rotación que está haciendo Arteta. El ecuatoriano jugó entre semana los 90 minutos ante Chelsea. Por lo cual, ahora comienza como suplente y podría tener minutos, aunque se ve poco probable.

El once de Arsenal

Así sale el Arsenal para su partido de la Premier League:

Hincapié comienza en el banco de suplentes. (Foto: @Arsenal)

El once de Sunderland

Nilson Angulo no forma parte del once titular, pero está en el banco de suplentes y su debut sería muy probable:

Angulo va al banco de suplentes. (Foto: @SunderlandAFC)

La tabla de posiciones de la Premier League

Así está la tabla de posiciones de la Premier League, donde Arsenal es líder absoluto y va muy encaminado a volver a ser campeón tras 22 años de espera:

