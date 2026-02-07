Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tricolores

¿Por qué no juegan ni Piero Hincapié ni Nilson Angulo en el Arsenal vs Sunderland en la Premier League?

Decepción en la hinchada ecuatoriana y por esto no juegan ni Piero Hincapié ni Nilson Angulo en la Premier League.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El duelo de Piero Hincapié vs Nilson Angulo
© Composición BolalvipEl duelo de Piero Hincapié vs Nilson Angulo

Este sábado 7 de febrero de 2026 se enfrentan por la fecha 25 de la Premier League Arsenal contra Sunderland. Este encuentro nuevamente es muy especial para Ecuador, sin embargo, ni Piero Hincapié ni Nilson Angulo comienzan como titulares.

¿Qué canal pasa el partido Arsenal vs Sunderland?

El partido de Arsenal vs Sunderland comenzará desde las 10H00 (EC). El encuentro se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

¿Por qué no juega Nilson Angulo?

Nilson Angulo viene jugando con regularidad en el Anderlecht por lo cual entró en la convocatoria para jugar contra Arsenal. No obstante, el ecuatoriano comienza como suplente. El tricolor está en el banco y seguramente podría tener minutos, pero apenas lleva pocos entrenamientos con su nuevo club.

¿Por qué no juega Piero Hincapié en la Premier League?

Piero Hincapié no juega en la Premier League por una importante rotación que está haciendo Arteta. El ecuatoriano jugó entre semana los 90 minutos ante Chelsea. Por lo cual, ahora comienza como suplente y podría tener minutos, aunque se ve poco probable.

¿Con indirecta a Moi? El mensaje de Piero Hincapié tras eliminar a Chelsea en la Carabao Cup

ver también

¿Con indirecta a Moi? El mensaje de Piero Hincapié tras eliminar a Chelsea en la Carabao Cup

El once de Arsenal

Así sale el Arsenal para su partido de la Premier League:

Hincapié comienza en el banco de suplentes. (Foto: @Arsenal)

Hincapié comienza en el banco de suplentes. (Foto: @Arsenal)

El once de Sunderland

Nilson Angulo no forma parte del once titular, pero está en el banco de suplentes y su debut sería muy probable:

Publicidad
Angulo va al banco de suplentes. (Foto: @SunderlandAFC)

Angulo va al banco de suplentes. (Foto: @SunderlandAFC)

La tabla de posiciones de la Premier League

Así está la tabla de posiciones de la Premier League, donde Arsenal es líder absoluto y va muy encaminado a volver a ser campeón tras 22 años de espera:

Publicidad

Encuesta

¿Qué equipo gana?

Ya votaron 0 personas

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¡Vuelve la elegancia! Los dos equipos que buscarían a Segundo Castillo como DT
Fútbol de Ecuador

¡Vuelve la elegancia! Los dos equipos que buscarían a Segundo Castillo como DT

Ni Emelec ni Aucas: El equipo que va por el fichaje de Brian Oyola
Fútbol de Ecuador

Ni Emelec ni Aucas: El equipo que va por el fichaje de Brian Oyola

El ultimátum de Emelec a Miller Bolaños: ¿Se viene la demanda?
Fútbol de Ecuador

El ultimátum de Emelec a Miller Bolaños: ¿Se viene la demanda?

¿Qué canal pasa el Barcelona vs. Inter Miami de Messi por el Partido de la Historia?
Fútbol de Ecuador

¿Qué canal pasa el Barcelona vs. Inter Miami de Messi por el Partido de la Historia?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo